الضريبة توضح: الاقتطاع من راتب المُكلف لا يعفي من تقديم الإقرار

الوكيل الإخباري - شدد مستشار مدير عام ضريبة الدخل موسى الطراونة، أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم الإقرار.

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ودعا الطراونة في تصريحات لاذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2021 أو لم يقوموا بتسديد الضريبة المترتبة عليهم إلى ضرورة المبادرة الى تقديم الإقرار في أقرب وقت ممكن وتسديد الضريبة المترتبة عليهم تجنباً لتزايد الغرامات.



وبين أن على المكلفين ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المعلنة فيها إلكترونياً تجنباً لتعرضهم للغرامات والإضافات التي نص عليها القانون والتي تشمل غرامات لعدم تقديم الإقرار الضريبي وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.