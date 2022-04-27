الضريبة : السبت المقبل دوام لاستلام إقرارات الدخل وتسديد الارصدة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن دوام جميع المديريات والمراكز التابعة لها في جميع أنحاء المملكة يوم السبت المقبل وهو نهاية الفترة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2021 .

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وأشارت الدائرة أن دوام مديريات الدائرة ومراكزها في اليوم المذكور يأتي لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونيا من تقديم الإقرارات وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء الفترة القانونية و تجنبا لتعرضهم للغرامات والاضافات القانونية.



ودعت الدائرة المكلفين الى اغتنام الايام المتبقية من الفترة القانونية إلى وتسليم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2021 تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.



ويمكن للمكلفين طلب المساعدة والإرشاد من خلال "الاتصال والتواصل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على هاتف مركز الاتصال الضريبي على الأرقام 4624577 – 06 أو من خلال خدمة الواتس اب رقم 0798818810 .





