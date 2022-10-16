نقيب الأطباء: 12 اعتداء على الكوادر الطبية في 3 أشهر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

طالب نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي بتشديد العقوبات وتغليظها بحق المعتدين على الكوادر الطبية. اضافة اعلان





وقال الزعبي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء بازدياد، حيث تم تسجيل 12 اعتداءً على الكوادر الطبية خلال 3 أشهر دون أي تحرك رسمي بتغليظ العقوبات أو محاسبة المعتدين بشكل رادع.



وأضاف أن عقوبة الاعتداء على الأطباء قد تصل إلى 10 سنوات في الدول العربية، فيما لا تتجاوز السجن عدة أشهر يمكن استبدالها بالغرامة في الأردن وهي عقوبة غير رادعة بحسبه.



وأشار إلى أن النقابة ستطالب بشكل رسمي بتغليظ العقوبات بحق المعتدين للقضاء على الظاهرة، لافتا إلى أن العقوبة الرادعة هي حماية للكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص.



وكان تعرض مدير مستشفى الرمثا الحكومي وعدد من الكادر الإداري والطبي اليوم الأحد، للاعتداء من عدد من المرافقين لحالة مرضية.

