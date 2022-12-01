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الضريبة تواصل استقبال طلبات المكلفين ضريبيا حتى نهاية الشهر الحالي

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الخميس، 01-12-2022 11:51 ص

الضريبة تواصل استقبال طلبات المكلفين ضريبيا حتى نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة ضريبة دخل أو مبيعات ويترتب عليها غرامات ويرغبون بتسويتها لتقديم طلباتهم للجنة التسوية والمصالحات قبل انتهاء الشهر الحالي.

وقالت بإمكانهم تعبئة نموذج التسوية وتقديمه أما من خلال المديريات ومراكز الخدمات في مختلف انحاء المملكة أو إلكترونيا من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.

علما بان مجلس الوزراء كان قد وافق على تمديد عمل لجنة التسويات والمصالحات الضريبية، المُشكَّلة بموجب أحكام المادة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م حتى نهاية العام الحالي 2022م.

ويذكر أن لجنة التسوية والمصالحات تم تشكيلها بموجب أحكام البند رقم (3/أ و ب) من أسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019، وتتولى اللجنة التي تضم ممثلين عن 3 قطاعات، ويرأسها قاضٍ، وموظف من الضريبة وخبير من القطاع الخاص، تطبيق الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات، وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، ورفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية وحسب الأصول.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه التسويات تمكّن المكلف من النظر في أي مطالبة مستحقة عليه دون دفع أتعاب محاماة ولا رسوم تقاضٍ، ما يسرّع عملية إنهاء الذمة الضريبية للمكلفين علما بانه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية حتى لو تم تقديمها من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.

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