أبو علي: سنعمل على تحديث وتطوير خدمات الأراضي والمساحة

الوكيل الإخباري - التقى الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، اليوم الخميس، مدراء الإدارات والمديريات في دائرة الأراضي والمساحة، مؤكدا على أهمية إيلاء وتقديم الخدمة المثلى والفضلى للمواطنين العناية القصوى بتسهيل إجراءات معاملاتهم وعدم تاخيرها في جميع مديريات ومكاتب الدائرة في المملكة.

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وأضاف أبو علي أن القوانين ستكون مرجعية لنا في خدمة المواطنين دون حصول أي تجاوزات أو إعاقة للعمل أو للخدمة التي يتم تقديمها.



وقال إننا سنعمل جميعا مدراء وموظفين لإحداث نقلة نوعية في هذه الدائرة التي تهم كل مواطن في المملكة بحيث يشمل التطوير والتحديث جميع إجراءات الدائرة والمجالات المختلفة فيها بما يسهم في تحقيق حصول المواطنين على خدمة مميزة كما ينشدها دون أي تاخير وبالتالي الحصول على رضا المواطنين مؤكدا أن المواطن لا يمكن أن يلمس التغيير دون إحداث فرق في الخدمات.



وبين أبو علي أنه سيتم البناء على ما تم سابقا وتحقيق قفزات في الإصلاح والتطوير والتحديث ونتطلع لأن يكون عام 2023 عام الإصلاح والتطوير في دائرة الأراضي والمساحة، وسيتم إحداث مشاريع إصلاح وتطوير في جميع مجالات عمل الدائرة لمضاهاة أحدث الدوائر المماثلة في الدول المتقدمة وتكون هذه الدائرة أنموذجا يحتذى في المنطقة.



وأعلن أنه سيتم التعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة للاطلاع على تجارب أفضل خمس ممارسات عالمية في مجال عمل الدائرة للاستفادة منها في تطبيق الممارسات الفضلى لخدمات الأراضي والمساحة.



وقال أبو علي إننا سنعمل جاهدين على توفير امكانيات التطوير والتحديث واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل تطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية عقد اللقاءات الدورية للإدارة العليا لاستعراض الإنجازات والاطلاع على خطط التطوير لكل إدارة ومديرية لمواكبة التطوير وتحقيق رضا المواطنين.