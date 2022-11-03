إقبال متزايد على تنزيل تطبيق "فواتيري" بعد السحب الأول

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن هناك تزايد كبير في عدد الأشخاص الذين يقومون بتنزيل تطبيق فواتيري وخاصة بعد الإعلان عن إجراء السحب الأول على جوائز فواتيري والإعلان عن أسماء الفائزين بها.

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وقالت الدائرة إن عدد الفواتير التي تم تحميلها على تطبيق فواتيري منذ الانتهاء من إجراء السحب الأول حتى الآن يزيد عن 105 آلاف فاتورة تم إرسالها من قبل من قبل الأشخاص الذين قاموا بتنزيل التطبيق والبالغ عددهم حتى الآن 49 ألف شخص علما بأن الفواتير التي ستدخل في السحب الثاني هي الفواتير التي تم تحميلها بعد إجراء السحب الأول وأن الدائرة ستقوم لاحقا بالإعلان عن الجوائز التي سيتم إجراء السحب الثاني عليها لاحقا.



من ناحية أخرى تواصل الدائرة تسليم الجوائز للأشخاص الذين فازوا بها والبالغ عددهم حوالي 210 أشخاص.

وأوضحت الدائرة أن التطبيق يمكن تنزيله باستخدام كلمة "فواتيري" أو Fawateery من خلال الدخول إلى متجر جوجل (Google play) أو متجر ابل App Store وبعد ذلك يتم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها عن الدينار.



وأتاحت الدائرة تحميل التطبيق للمقيمين على أرض المملكة من غير الأردنيين على هواتفهم النقالة أسوة بالأردنيين من خلال ادخال الرقم المتسلسل الممنوح لهم وتاريخ الميلاد.



علما بأن التطبيق لا ينحصر على تحميل فواتير السلع بل يتيح لمستخدميه تحميل الفواتير بكافة أنواعها بما فيها فواتير الخدمات التي يتم تقديمها لهم مقابل بدل بما فيها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يتم دفع بدل لها.



وكانت الدائرة أجرت سحب على عدد من الجوائز وشملت الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والجائزة النقدية الأولى قيمتها 25 ألف دينار بالاضافة الى تقديم العديد من الجوائز الأخرى تمثل أجهزة هواتف ذكية وشاشات تلفزيون وأجهزة إلكترونية وكهربائية وليرات ذهب وبطاقة مشحونة لشراء البنزين بقيمة 150 دينار و100 دينار.



وتطلب الدائرة من الأشخاص الذين لم يقوموا حتى الآن باستلام جوائزهم لمراجعة مديرية الفوترة لاستلامها.