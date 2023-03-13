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الإثنين، 13-03-2023 03:44 م

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الفواتير التي تم تحميلها بعد تاريخ 20 تشرين الأول الماضي ستدخل ضمن السحب الثاني على جوائز تطبيق "فواتيري"، والمتوقع أن يكون موعده نهاية الشهر الحالي.

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وقالت الدائرة، أنه كلما زاد عدد الفواتير المحملة من خلال التطبيق زادت الفرصة للفوز بالجوائز التي سيتم إعلانها خلال السحب الثاني.


وأشارت إلى أن قيمة الجائزة النقدية الأولى ستكون 25 ألف دينار، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل أجهزة كهربائية ومكيفات وشاشات تلفزيونية من مختلف الأحجام، وكوبونات بنزين ومبالغ نقدية.


ويتم تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة "فواتيري" من خلال الدخول الى متجر جوجل (Google play) أو متجر أبل (App Store)، ومن ثم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع او الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة او تحميلها على التطبيق من استوديو الهاتف على ان لا تقل قيمتها عن دينار.

 




 

 


 

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