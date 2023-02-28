الحكومة حصلت 5.76 مليار دينار من الضرائب العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي نحو 5.76 مليار دينار، مقارنة مع 5.21 مليار دينار في عام 2021، بارتفاع نسبته 11% لتسجل بذلك مستوى قياسي يعكس تحسن النشاط الاقتصادي والتجاري وارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي.

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وتشير البيانات إلى أن حزمة الإصلاحات الضريبية وكفاءة التحصيل الضريبي من حيث الإصلاح الهيكلي للضرائب المباشرة وغير المباشرة ساهم في تعزيز الإيرادات الضريبية العام الماضي.



وبلغ عدد المكلفين ضريبا نحو 681.523 ألف مكلف، منهم 236.632 ألف مكلف ببند مستخدم ضمن ضريبة الموظفين والاقتطاعات.

