الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الضريبة: 30 نيسان الحالي آخر موعد لتقديم الإقرارات دون غرامات

الملك تشارلز محبط من غياب حفيديه عن حفل التتويج

"الاردنية" تنفي الصور المتداولة حول غرق شوارعها بسبب الأمطار

الأرصاد توضح حول "عودة الشتاء في الربيع"

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الأردن يحذر من قيام إسرائيل بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة

وفاة شاب إثر سقوطه في شق صخري بالكرك

السير تدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الأمطار

الدوريات الخارجية تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفات

الطوارئ الروسية تنظم 10 رحلات جوية لنقل المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا

الخميس، 13-04-2023 11:19 ص

الضريبة: 30 نيسان الحالي آخر موعد لتقديم الإقرارات دون غرامات

WhatsApp Image 2023-03-26 at 2.53.09 PM


الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونيا قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديم الإقرار الضريبي.

اضافة اعلان


واشارت الدائرة، إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الاقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية لأنشطة أعمالهم خلال السنة المالية 2022.


وأوضحت ان المكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله السنوي خلال السنة المالية 2022 من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و18 ألف دينار للمعيل.


وطلبت الدائرة المكلفين ضرورة ارفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال العام الماضب 2022 مع الاقرار الضريبي.


كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.


وبخصوص الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّدت، أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.


وبينت، أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور الشهرية من جهة العمل لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.


كما دعت المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهريا عن 2500 دينار إلى المبادرة الى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022.


وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن التأخر في تقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي، سيعرض المكلف الملزم إلى غرامة تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.


كما طلبت الدائرة المكلفين مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة، التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية التي تعبر عن أنشطة أعمالهم الحقيقية خلال السنة المالية 2022.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e74da8da-04e6-4be3-b93f-6eb39f2e75dd

"الاردنية" تنفي الصور المتداولة حول غرق شوارعها بسبب الأمطار

وزارة الخارجية

الأردن يحذر من قيام إسرائيل بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة

خخخخخ

وفاة شاب إثر سقوطه في شق صخري بالكرك

067868a1-maxresdefault

السير تدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الأمطار

112

الأمن يدعو للابتعاد عن أماكن تشكل السيول وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير

322186649_1367661220672029_5344876854599938131_n

الدوريات الخارجية تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفات

أخبار متعلقة
main_image5d39ad129858f

نمو صادرات المملكة إلى أميركا 22% خلال كانون الثاني الماضي

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

استمرار توقيف موظف متهم بأخذ 18 ألف دينار من مستثمر

f973b45a-شحنات-بضائع

ارتفاع الصادرات الوطنية في كانون الثاني بنسبة 3.8%

Untitled-1-779

خطة لتحويل مستشفى إربد الميداني إلى مركز علاج لمرضى السرطان

0L5A2396

الشبول: 81 مليون دينار استحوذت عليها وسائل التواصل من إعلانات الإعلام

6416cf99ddbaa

المناطق الحرة ترفد الخزينة بإيرادات تقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا