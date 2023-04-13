الضريبة: 30 نيسان الحالي آخر موعد لتقديم الإقرارات دون غرامات

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونيا قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديم الإقرار الضريبي.

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واشارت الدائرة، إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الاقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية لأنشطة أعمالهم خلال السنة المالية 2022.



وأوضحت ان المكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله السنوي خلال السنة المالية 2022 من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و18 ألف دينار للمعيل.



وطلبت الدائرة المكلفين ضرورة ارفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال العام الماضب 2022 مع الاقرار الضريبي.



كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.



وبخصوص الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّدت، أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.



وبينت، أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور الشهرية من جهة العمل لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.



كما دعت المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهريا عن 2500 دينار إلى المبادرة الى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022.



وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن التأخر في تقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي، سيعرض المكلف الملزم إلى غرامة تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.



كما طلبت الدائرة المكلفين مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة، التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية التي تعبر عن أنشطة أعمالهم الحقيقية خلال السنة المالية 2022.