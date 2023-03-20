خطة لتحويل مستشفى إربد الميداني إلى مركز علاج لمرضى السرطان

الوكيل الإخباري - كشفت استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023 - 2025)، عن خطة لتحويل مستشفى إربد الميداني إلى مركز علاج يومي لمرضى السرطان في إقليم الشمال خلال 3 سنوات.

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وأوضحت الاستراتيجية، أن كلفة تحويل مستشفى إربد الميداني إلى مركز علاج يومي لمرضى السرطان 250 ألف دينار من موازنة وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المركز سيكون بالشراكة مع مركز الحسين للسرطان.



وستكون وزارة الأشغال العامة والإسكان شريكة في المشروع، وفق الاستراتيجية.



وفي العقبة، سيتم تحويل مستشفى العقبة الميداني إلى مستشفى عام واستحداث قسم لغسيل الكلى بسعة 12 سريراً.



وسيكلف تحويل مستشفى العقبة الميداني إلى مستشفى عام 10 ملايين دينار خلال 3 أعوام، في حال توفر تمويل.