الضمان الاجتماعي: إقرار معدل القانون والتأمين الصحي قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري - رصد - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة، إن مشروع قانون الضمان بصيغته النهائية سيقر قبل نهاية العام على أبعد تقدير.

اضافة اعلان



وأضاف الرحاحلة، أن المؤسسة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الإطار التشريعي للتأمين الصحي، مبيناً أنه يحتوي على منافع تامينه عديدة ومهمة لكل المؤمن عليهم.



وأضاف أن الجولات الميدانية خلال خدمة أن تسأل والضمان يجيب سوف تستمر في عمان وباقي المحافظات، منوها إلى أن أكثر الاسئلة التي تريد الضمان تتعلق بالرواتب التقاعدية وبرنامج تقسيط و خدمات المتقاعدين.



وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي في وقت سابق إن التأمين سيكون إلزاميا لكل عامل في القطاع الخاص غير مغطى بالتأمين من خلال شركته مع شمول أفراد عائلته بالتأمين الصحي أيضا.



كما سيشمل التأمين الصحي بحسب التصور المقترح متقاعدي القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المغطيين بتأمين صحي من خلال شركاتهم.



