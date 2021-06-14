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الوكيل الاخباري

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الضمان الاجتماعي : تأمين صحي لمتقاعدي الضمان قريباً

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الإثنين، 14-06-2021 11:36 م

الضمان الاجتماعي : تأمين صحي لمتقاعدي الضمان قريباً

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 الوكيل الاخباري - قال مدير الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن الضمان الاجتماعي هو مسيرة أجيال، والأهم هو استدامة نطام الضمان الاجتماعي والذي يعنى به كل موظف وعامل، والعبور به للمئوية الثالثة.
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وأضاف في تصريحات صحفية أن الضمان الاجتماعي سيبدأ بشمول الأعمال الحرة، وغير الأردنيين بمنهجية واستراتيجية واضحة.

وتابع "هناك توجه وتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لاستحداث تأمين صحي يشمل كل عامل على ارض المملكة، وسيتم تفعيل تأمين صحي للمتقاعدين الذين لا يملكون أي تأمين صحي قريباً".

 




 

 


 

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