الصحة تنشر الأسس المعتمدة لمنح بدلات الاقتناء والتنقلات لموظفيها

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة الصحة أن مخصصات بدل الاقتناء والتنقلات المرصودة في موازنة الوزارة لا تكفي لمنحها لجميع موظفيها، والبالغ عددهم (32800) موظف مرة واحدة.ونشرت الوزارة على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، الأسس التي جرى الإستناد إليها في صرف علاوة بدل الاقتناء والتنقلات لـ (4750) موظفا من الوزارة والذين لم يتقاضوا مثل هذه العلاوة من قبل. وبينت أن هذه الأسس جرى وضعها بهدف منح العلاوة لجميع موظفي الوزارة ضمن خطة زمنية للسنوات المقبلة.وأشارت الوزارة إلى أنها ستستقبل الإعتراضات والتظلمات عبر موقعها الإلكتروني وستقوم بدراستها، مؤكدة أنه سيجري عمل قوائم لاحقــــة لصرف العلاوة للاعتراضات التي تنطبق عليها الأسس ضمـــن مخصصــــات هذا العام.وتضمنت الأسس التي اعتمدتها الوزارة، إعطـــاء وزن نسبي لكل وظيفــــة، وإعطاء أولوية لمراكز العمل التي تتحمل أعمال أكثر من غيرها (كالمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة وغيرها) وأن تتضمن جميع تلـــك المراكــــز وحســـب أقدميـــة الموظـــف فـــي مركز عمله.كما تضمنت الأسس إعطاء وزن للمكلفين بالعمل في وظائف إشرافية من المرجع المختص وحسب نظام الخدمة المدنية، واشترطت عـدم وجود عقوبة بحق الموظف خلال آخر سنتين.