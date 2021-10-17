الضمان الاجتماعي تحقق إنجازاً عالمياً وتحصد '4' جوائز دولية

الوكيل الإخباري- حصدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأحد أربع جوائز عالمية بالتميز عن أربعة ممارسات فُضلى من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).

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حيث حصلت على جائزة مع تقدير خاص من قبل الجمعية لتميز المؤسسة بالتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها ومنافعها من أجل الاستجابة لاحتياجات متلقي الخدمة، كما حصلت المؤسسة على جوائز تميز لكل من برنامج الرعاية المرتبط بتأمين الأمومة لتمكين المرأة، وتأسيس الفرع الرقمي باعتباره آلية جديدة لمواجهة التحديات، وبرنامج استدامة المتعلق بدعم استدامة القطاع الخاص، حيث فازت المؤسسة بجميع الجوائز التي تقدمت بها.



ويذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف تضم تحت مظلتها أكثر من (327) هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من (150) دولة حول العالم وتسعى إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات والدراسات الخاصة بالضمان الاجتماعي بين أعضائها.