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الثلاثاء، 26-01-2021 05:28 م

الضمان الاجتماعي تدعو هؤلاء التوجه للبنوك لاستلام مستحقاتهم المالية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، بأن برنامج مساند (1) المعـدل الذي يمنح المتعطلين عن العمل بدل تعطل لمدة (6) أشهر بواقع (50%) من الأجر الأخير المشمول وبحد أدنى (150) دينار وحد أعلى (350) دينار، يشمل أيضاً المتعطلين عن العمل قبل جائحة كورونا، شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه (36) اشتراكاً منها اشتراك واحد على الاقل في تأمين التعطل عن العمل.
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كما بينت المؤسسة بأن استفادة المؤمن عليه مسبقاً من بدل التعطل وفقـاً للبرنامـج لا تحول دون استفادته من هذا البرنامج شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المدين بها للمؤسسة عن ما نسبته (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان.

وبينت المؤسسة بأن عدد المستحقين لبدل التعطل ولم يتقدموا بطلب الاستفادة من هذا البرنامج يبلغ نحو (70) ألف مؤمن عليه مبينة بأنها ستقوم بإرسال رسائل نصية للمسجلين لديهـا في الخدمـات الإلكترونيـة تدعوهم للاستفادة من هذا البرنامج إذا رغبـوا بذلك.

وفي هذا السياق، أشارت المؤسسة بأنها ستقوم بتحويل الدفعة الأولى والدفعة الثانية من مستحقات برنامج مساند (1) المعدل لنحو (40) ألف مستفيد وستكون في حساباتهم البنكية يوم غد الاربعاء السابع والعشرين من الشهر الجاري.

 




 

 


 

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