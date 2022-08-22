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الإثنين، 22-08-2022 07:17 م

الضمان الاجتماعي : حساب للتكافل الاجتماعي في مشروع القانون

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل المزمع عرضه على مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في نهاية آب الجاري سيعمل على إنشاء حساب للتكافل الاجتماعي لغايات متعددة من أهمها تمويل التعليم العالي لأبناء المشتركين والمتقاعدين، وتمويل إضافة المدد لغير المقتدرين والغايات الأخرى التي سيتم اقرارها بموجب تعليمات تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة وتحاكي الاحتياجات الإنسانية للمشتركين والمتقاعدين .

وبينت المؤسسة بأن موارد هذا الحساب ستكون بشكل أساسي من خلال اقتطاع رمزي من كل مشترك ومتقاعد هذا بالإضافة للتبرعات التي ترد إلى هذا الحساب وموارد أخرى سيحددها القانون .

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