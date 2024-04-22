الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية السعودية توقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الاخباري-

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وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التأمينات الاجتماعية بين الجهتين .ووقّع المذكرة، التي جرت مراسمها في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض، من جانب مؤسسة التأمينات السعودية معالي المحافظ عبد العزيز بن حسن البوق، وعن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام عطوفة الدكتور محمد صالح الطراونة وبحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السعودية سعادة الدكتور هيثم أبو الفول وعدد من الممثلين الرسميين من كلا الطرفين .وأشاد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عبد العزيز بن حسن البوق على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون الدائم المشترك في جميع المجالات ومنها التأمينات الاجتماعية مع الأشقاء في الأردن وبما يعكس الترجمة الحقيقية للرؤية الحكيمة لقيادتيّ المملكتين الشقيقتين لحماية القوى العاملة وشمولها في الضمان والتأمينات الاجتماعية .وأكد البوق على ضرورة وضع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بشكل فوري دون تأخير، وأن يكون هناك برنامج تنفيذي مشترك لتفعيل بنودها، مبدياً اهتمام الجانب السعودي بإنجاح هذه المذكرة، متطرقاً للنقلة النوعية في التطور التكنولوجي والمعلومات لمؤسسة التأمينات السعودية والخدمات التي تقدمها خاصة بمجال التحول الرقمي لكافة المؤمن عليهم والمتقاعدين، مضيفاً أننا نعمل حالياً على برامج الذكاء الاصطناعي في الربط الإلكتروني مع كافة مؤسسات المملكة وفي خدمة العملاء، مقدماً لمحة عن تطور مؤسسة التأمينات عبر قوانينها وتشريعاتها .من جانبه أشاد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عطوفة الدكتور محمد صالح الطراونة بعمق العلاقة الأخوية المتميزة والطيبة التي تربط البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمُها ملوك عظماء يتمتعون بالحكمة وعمق التفكير، مؤكداً أن العلاقة الأردنية السعودية كانت وما زالت وستبقى إن شاء الله مبنية على حسن الجوار والاحترام العميق المتبادل وروح التعاون والتكامل على كافة الأصعدة وبمختلف المجالات .وأشار الطراونة إلى أن التعاون والتنسيق المشترك بين كافة مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي .وتطرق الطراونة إلى دور المؤسسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ورسالتها على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وتجربتها في مدّ مظلة الحماية لكافة الأفراد والمنشآت، متطرقاً لتوجهاتها المستقبلية وخطتها الإستراتيجية ودراساتها الإكتوارية .