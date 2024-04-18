وكلاء السياحة والسفر: آخر رحلات العمرة للموسم الحالي تغادر في 25 نيسان الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد أبو غزالة أن آخر رحلات العمرة للموسم الحالي ستغادر في 25 نيسان الحالي لرحلات البر، فيما ستكون آخر رحلات العمرة جوا مع نهاية الشهر الحالي.

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وقال أبو غزالة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال ضعيف جدا على رحلات العمرة خلال الفترة الحالية وذلك بسبب نظام الكوتا الذي طبقته المملكة العربية السعودية مؤخرا وذلك بتحديد عدد تأشيرات لكل دولة من أجل ضبط الأعداد المتزايدة قبل بدء موسم الحج.



وأضاف أن التسجيل للحصول على تأشيرات العمرة متاح من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل من كل يوم، وهناك العديد من الأشخاص لا يحالفهم الحظ للحصول على التأشيرة، مثمنا جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والسفارة السعودية.



وأشار أبو غزالة إلى أن حجاج بعثة وزارة الأوقاف استكملوا إجراءاتهم المتعلقة بالسفر، فيما الأشخاص الحاصلين على تأشيرات حج مجاملة "الفرادى" من سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، وعددهم أقل من 3 آلاف شخص.



وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.