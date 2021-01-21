الضمان : تحديد موعد صرف مستحقات مالية للمواطنين

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الخميس، 21-01-2021 03:23 م

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركـزهـا الإعلامي، عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامـة عن شهر كانون ثاني الحالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 21 كانون ثاني 2021.

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وبينت المؤسسة بأنه يتوجـب على المنشآت الراغبة بالاستفادة الدخول على حسابها على الخدمات الإلكترونية للمـؤسسة وتقديم طلب الاستفادة من برنامج استدامة.


وأكـدت المؤسسة على المنشآت المشمولة بالبرنامج ضمن فئة الأكثر تضرراً، دفع المسـاهمـة المترتبـة عليهـا بالسرعة الممكنة حتى تتمكن المؤسسة من تحويل المبالغ لمستحقيها في الموعد المحدد لصـرفـها، مشيرة إلى أن صرف المستحقات عن شهر كانون الثاني سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين القادم المـوافق 25 من الشهر الحالي وذلك للطلبات المكتملة.


كما أوضحت المؤسسة بأنهـا قررت اعتمـاد فئة جديدة للاستفـادة من البرنامج وهي المنشآت التي انخفضـت مبيعاتها في عام 2020 بنسبة (40%) فأكثر عن مبيعاتها في عام 2019.


 




 

 


 

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