الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تكشف عدد وفيات واصابات كورونا خلال أسبوع

الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عتمة والعدوان

الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء

تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - أسماء

إطلاق موقع إلكتروني لخارطة طريق تحديث القطاع العام - رابط

الشبول: خارطة تحديث القطاع العام تعتبر أكبر مراجعة شاملة في تاريخ المملكة

الامن العام : مواطن يقتل شقيقه طعنا في معان

الحكومة: تحوّل في آلية التعيين وإيقاف العمل بمخزون ديوان الخدمة

الأحد، 31-07-2022 05:36 م

الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

7202228224645450582127


الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمّن عليهم وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية تحت مسمى "الضمان الاجتماعي الأردني" الذي يوفّر مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

وأفادت المؤسسة في بيان صحفي  صادر عن مركزها الإعلامي بأن تحديث تطبيقها على الهاتف الذكي يأتي ضمن سلسلة تحديثات تنفذها من أجل إضافة خدمات إلكترونية جديدة، وتحسين وتطوير كامل الخدمات المتوفّرة على التطبيق لتسهيل استخدامها وتلبية احتياجات جمهورها.

وأوضحت المؤسسة أن تحديث التطبيق أو تحميله يكون من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق "الضمان الاجتماعي الأردني" والضغط على خيار التحميل أو التحديث.

وأكدت المؤسسة أن كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالأفراد متوفرة على تطبيقها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202227232016161491708

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية

88

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عتمة والعدوان

مبنى رئاسة الوزراء

الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء

image

تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - أسماء

72022311645538367367

إطلاق موقع إلكتروني لخارطة طريق تحديث القطاع العام - رابط

720223161733106276669

الشبول: خارطة تحديث القطاع العام تعتبر أكبر مراجعة شاملة في تاريخ المملكة

أخبار متعلقة
720221714254308191568

الضمان في الميدان يومي الأربعاء والخميس القادمين في عدد من مناطق العاصمة عمان

جرش

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش

1

مادبا: حفل غنائي ضمن فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية

w

النديم ينفي إعطاء طفل إبرة منع حمل في المستشفى

fffffff

شاهد فيديو لحظة وقوع حادث السير المروع في جرش

720222183951512718116

حوارية في عجلون تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية