الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمّن عليهم وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية تحت مسمى "الضمان الاجتماعي الأردني" الذي يوفّر مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.



وأفادت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن تحديث تطبيقها على الهاتف الذكي يأتي ضمن سلسلة تحديثات تنفذها من أجل إضافة خدمات إلكترونية جديدة، وتحسين وتطوير كامل الخدمات المتوفّرة على التطبيق لتسهيل استخدامها وتلبية احتياجات جمهورها.



وأوضحت المؤسسة أن تحديث التطبيق أو تحميله يكون من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق "الضمان الاجتماعي الأردني" والضغط على خيار التحميل أو التحديث.



وأكدت المؤسسة أن كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالأفراد متوفرة على تطبيقها.

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