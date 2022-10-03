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الإثنين، 03-10-2022 02:34 م

الضمان توضح حول الاشتراك وشراء الاشتراكات بأثر رجعي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على سؤال حول إمكانية اشتراك الشخص بأثر رجعي في الضمان.

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وقالت في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه لا يمكن للشخص الاشتراك بأثر رجعي في الضمان الاجتماعي ولا يمكن شراء فترات الانقطاع السابقة للمؤمن عليه المنقطع.


ودعت المؤسسة العمال وأصحاب المنشآت إلى المبادرة والاشتراك بالضمان الاجتماعي نظرا للمزايا التي يتمتع بها المؤمن عليه، كما أن الاشتراك وسيلة لحفظ حقوق الأشخاص والمنشآت.


يشار إلى وجود نحو مليون و450 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي، بحسب آخر الأرقام التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 




 

 


 

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