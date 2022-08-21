الضمان: حساب تكافلي لتغطية نفقات تعليم أبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، تشمل استحداث حساب تكافلي لتغطية نفقات تعليم أبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين.

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وأضاف المجالي، في تصريحات لقناة المملكة، أن إيرادات هذا الحساب ستكون عبارة عن دينار واحد من كل مؤمن عليه أو متقاعد، إضافة إلى التبرعات والهبات التي تقدم لهذا الحساب، موضحا أن هذا الحساب سيعمل على تأمين النفقات التعليمية ويتحمل الرسوم الدراسية في الكليات الجامعية والجامعات لأعداد كبيرة من أبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين.



وبين أن الحساب يهدف إلى مساعدة من يصل إلى سن التقاعد ولم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية في شراء هذه المدة بمساعدة من المؤسسة، ضمن أسس وشروط محددة، وبالحدّ الذي يستطيع الحصول فيه على راتب تقاعدي يكفل له معيشة كريمة.