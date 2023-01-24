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الثلاثاء، 24-01-2023 04:44 م

الضمان يتراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تراجعت عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع ليبقى عند 260 دينارا بدلا من 271.

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بدوره كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن اجتماع قريب للجنة الثلاثية لشؤون العمل، لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، من عدمه.

وقال الشمالي بصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية، إن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا، مشيرا إلى أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%)، وان اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.

 

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