الضمان يستقطب استثمارات في المناطق التنموية بـ490 مليون دينار

الوكيل الاخباري - اطلع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عزالدين كناكرية، على خطط شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية لجذب استثمارات جديدة من القطاعات الصناعية المختلفة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ومنطقة اربد التنموية.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية رافقه فيها رئيس مجلس إدارة شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية المهندس عواد حجازي ورئيس هيئة مديري شركة تطوير المفرق سالم الخزاعلة، والرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية وعدد من مديري صندوق الاستثمار.



وأكد كناكرية أن استغلال الموقع الاستراتيجي المتميز للمنطقتين وتوفير بنية تحتية وخدمات لوجستية منافسة، وتنويع القطاعات المستهدفة ساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة لإقامة استثمارات متنوعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنطقتين استقطبتا استثمارات بقيمة 490 مليون دينار، ووفرتا 3600 فرصة عمل نوعية للأردنيين ورياديي الأعمال في مختلف المجالات.

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