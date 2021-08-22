الضمان يقرر رفع سقف سلف المتقاعدين إلى 10 آلاف دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن رفعها سقف السلف المخصصة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى (10) آلاف دينار على ان لا تتجاوز قيمة السلفة (10) أضعاف الراتب التقاعدي المحول إلى البنك، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية لمتقاعديها.

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وأضافت المؤسسة أنه يشترط للحصول على السلفة الشخصية أن لا يزيد الراتب التقاعدي للمتقاعد عن (3000) دينار باستثناء السلف المتعلقة بضم المدد أو إعادة تعويض الدفعة الواحدة، كما تصل مدة تقسيط السلفة إلى (60) شهراً كحدٍ أقصى، شريطة ألا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70) عاماً.

وبيّنت المؤسسة أن السلف الشخصية يتم اقراضها من المؤسسة بهدف تحسين الحياة المعيشية أو لغايات إعادة تعويض الدفعة الواحدة أو تسديد الاشتراكات عن الانتساب الاختياري للمؤمن عليه المتوفي ولم يمضِ على إيقافه بسبب تخلفه عن دفع الاشتراكات المستحقة عن انتسابه (60) شهراً، وتحسب الفائدة عليها بنسبة (4.5%) سنوياً متناقص بالإضافة إلى نسبة (1%) سنوياً كتأمين مخاطر السلفة عن كامل مدة السلفة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تمنح سلفاً لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة المتمثلة في منشآت الأفراد والتضامن والتوصية البسيطة والعاملين لحسابهم الخاص وتحسب الفائدة عليها بنسبة (3%) سنوياً متناقص بالإضافة إلى نسبة (1%) سنوياً كتأمين مخاطر عن كامل مدة السلفة.

وبيّنت المؤسسة أن السُلف متاحة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من أصحاب رواتب الشيخوخة، والتقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون، وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الجزئي الإصابي الدائم، شريطة أن يكون المرجع الطبي في مؤسسة الضمان قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص، إضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفّى.