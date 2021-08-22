الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يقرر رفع سقف سلف المتقاعدين إلى 10 آلاف دينار

الهواري: تشغيل قسم القسطرة في البشير سيوفر على الوزارة مالياً

دائرة الأراضي والمساحة تدعو للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

فاجعة وفاة الشاب النهار تشعل مواقع التواصل

تفاصيل التخصصات الجامعية الجديدة - رابط

الغذاء والدواء تؤكد أهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاع الأدوية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً

أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

إجراء من أمانة عمان للتخلص من الكلاب الضالة

المياه والري لـ الوكيل : مستمرون بفرض الغرامات المالية على هادري المياه

الأحد، 22-08-2021 02:12 م

الضمان يقرر رفع سقف سلف المتقاعدين إلى 10 آلاف دينار

main_image6122306e2eb80


الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن رفعها سقف السلف المخصصة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى (10) آلاف دينار على ان لا تتجاوز قيمة السلفة (10) أضعاف الراتب التقاعدي المحول إلى البنك، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية لمتقاعديها.

اضافة اعلان

 

وأضافت المؤسسة أنه يشترط للحصول على السلفة الشخصية أن لا يزيد الراتب التقاعدي للمتقاعد عن (3000) دينار باستثناء السلف المتعلقة بضم المدد أو إعادة تعويض الدفعة الواحدة، كما تصل مدة تقسيط السلفة إلى (60) شهراً كحدٍ أقصى، شريطة ألا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70) عاماً.

 

وبيّنت المؤسسة أن السلف الشخصية يتم اقراضها من المؤسسة بهدف تحسين الحياة المعيشية أو لغايات إعادة تعويض الدفعة الواحدة أو تسديد الاشتراكات عن الانتساب الاختياري للمؤمن عليه المتوفي ولم يمضِ على إيقافه بسبب تخلفه عن دفع الاشتراكات المستحقة عن انتسابه (60) شهراً، وتحسب الفائدة عليها بنسبة (4.5%) سنوياً متناقص بالإضافة إلى نسبة (1%) سنوياً كتأمين مخاطر السلفة عن كامل مدة السلفة.

 

وأشارت المؤسسة إلى أنها تمنح سلفاً لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة المتمثلة في منشآت الأفراد والتضامن والتوصية البسيطة والعاملين لحسابهم الخاص وتحسب الفائدة عليها بنسبة (3%) سنوياً متناقص بالإضافة إلى نسبة (1%) سنوياً كتأمين مخاطر عن كامل مدة السلفة.

 

وبيّنت المؤسسة أن السُلف متاحة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من أصحاب رواتب الشيخوخة، والتقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون، وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الجزئي الإصابي الدائم، شريطة أن يكون المرجع الطبي في مؤسسة الضمان قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص، إضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفّى.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
هواري 2

الهواري: تشغيل قسم القسطرة في البشير سيوفر على الوزارة مالياً

الاردن 2

دائرة الأراضي والمساحة تدعو للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

8d30ade6-42bd-46a3-abbf-1e8607d7e039

فاجعة وفاة الشاب النهار تشعل مواقع التواصل

جامعة

تفاصيل التخصصات الجامعية الجديدة - رابط

E5DOxC1XMAEw2T7

الغذاء والدواء تؤكد أهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاع الأدوية

كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً

أخبار متعلقة
8202117174449710058515

الضمان الاجتماعي : تحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة+

الضمان

الضمان : صرف 127 مليون دينار على برنامج استدامة

الضمان

الضمان: 42 مهنة صُنّفت رسمياً كمهن خطرة

الضمان الوكيل

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل مطلع أيلول

w

الرحاحلة : هناك حاجة لتعديل سن التقاعد المبكر