الطاقة المتجددة توصي بمراكز بحثية للهيدروجين الأخضر في الدول العربية

الوكيل الاخباري - أوصى المكتب التنفيذي للهيئة العربية للطاقة المتجددة بضرورة إيحاد مراكز بحثية للهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي في الدول العربية وفتح مكتب إقليمي للهيئة في دولة قطر الشقيقة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للمكتب الذي عقد أخيرا بعمان على هامش المنتدى الدولي الاستثماري السابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي عقد بعمان برئاسة المهندس عيسى الكواري رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة.

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