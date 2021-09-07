الطاقة تعلن نتائج التقييم الفني لعطاءات أنظمة الطاقة الشمسية للأسر العفيفة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التقييم الفني للشركات المناقصة لتنفيذ العطاءات الخاصة بمشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة من محولات لمنازل الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية في محافظات المملكة.



وبحسب الموقع الالكتروني للوزارة، يبلغ عدد المنازل المستفيدة من المشروع 200 منزل في محافظات الوسط، و287 منزلا في المفرق وجرش وعجلون، و321 منزلا في الكرك، و233 منزلا في معان والطفيلة والأغوار، و349 منزلا في العقبة.



ويأتي العطاء ضمن برامج ومشاريع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

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