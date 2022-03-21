الطاقة تقارن بين فاتورة كهرباء حامد وسالم بعد تطبيق التعرفة الجديدة

الوكيل الإخباري - شرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية كيفية حدوث الفرق على قيمة فاتورة الكهرباء بين من يُسجل على منصة الدعم ومن لا يُسجل، من حيث قيم الفاتورة الشهرية والتعرفة التي يحسب على أساسها الإستهلاك.



وقالت الوزارة في "إنفوجرافيك" توضيحي إن المواطن سالم سجل للإستفادة من التعرفة المدعومة ، وكانت كمية الإستهلاك الشهري 450 كيلو واط/ ساعة، وعليه فان قيمة فاتورته الشهرية وفقاً للتعرفة المدعومة سوف تصل إلى 30 ديناراً.



بالمقابل رفض حامد التسجيل على المنصة، وكانت قيمة الإستهلاك 450 كيلو واط/ساعة، فان قيمة فاتورته وصلت إلى 54 ديناراً، وفقاً للتعرفة غير المدعومة.



وأشارت الوزارة إلى أن التعرفة المدعومة هي من 1 - 300 كيلو واط/ساعة 5 قروش، و من 301 -600 كيلو واط/ساعة 10 قروش، والتعرفة غير المدعومة هي من 1 - 1000 كيلو واط/ساعة 12 قرشاً.

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