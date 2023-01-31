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الطاقة تكشف أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

الثلاثاء، 31-01-2023 09:02 ص

الطاقة تكشف أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فيديو توضيحي، عبر حسابها على "فيسبوك" بين أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين، خلال الشتاء.

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وأوضح الفيديو، إن ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء أمر متوقع، نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وزيادة الفترة الليلية، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع استهلاك الطاقة لدى المشتركين.


وبيّن أن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء له أسباب عديدة من ابرزها: ارتفاع استهلاك سخان المياه الكهرباء في الشتاء لساعات أطول، واستخدام المدفأة الكهربائية والتي تتسبب باستهلاك عالي للطاقة، وضبط حرارة المكيفات على درجات حرارة عالية، إضافة الى الإنارة المبكرة بسبب ازدياد ساعات الليل في فصل الشتاء، وسوء العزل الحراري للمنازل، وعدم إطفاء أجهزة الإنارة والكهرباء والتكييف.


 




 

 


 

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