الطاقة تناقش مع قطاعات النقل والبناء والصناعات خفض فاتورتها

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة اليوم الثلاثاء، نقاشات مع قطاعات النقل والبناء والصناعات ضمن جهود الوزارة لتطوير الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة والتي تشكل خريطة طريق تتضمن البرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن النقاشات التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى تصميم وتطوير مجموعة من البرامج والمشاريع والإجراءات التي يمكن تنفيذها في هذه القطاعات للمساهمة في تخفيض استهلاك الطاقة وخفض فاتورة الطاقة لهذه القطاعات.



وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قد أكد في جلسة سابقة حول الموضوع، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة و بالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).



كما أكد أهمية الخطة في إطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءتها وتخفيض استهلاكها في جميع القطاعات خاصة بعد أن أعدت الإطار التنظيمي والتشريعي بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيدها، ونظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها، وترشيد استهلاكها ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية، وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار صفر، وإنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيدها ونظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

