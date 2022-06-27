وزير الطاقة: نواكب مستجدات الثورة الرقمية للارتقاء بقطاع الطاقة

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين، ان الوزارة تواكب مستجدات الثورة الرقمية للارتقاء بأداء قطاع الطاقة بما يحسن الخدمة ويقلل الكلف التشغيلية.

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وأوضح خلال ورشة توعوية في مجال ( الذكاء الإصطناعي)، نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعاملين في المواقع القيادية في الوزارة ، ان وزارة الطاقة تعمل حاليا على التحول الى الشبكات الذكية وتوظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الطاقة الذي يعد محركا رئيسا للاقتصاد الوطني.



واكد الوزير الخرابشة أهمية تنظيم جلسات عصف ذهني وبناء حوارات لتسهيل عملية الانتقال وإحلال الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لتسهيل عملية استيعاب التغيير.



وتهدف الورشة الى تمكين ورفع الوعي بالحلول التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة للوصول الى تطوير وبناء ثقافة مجتمعية رقمية وذلك ضمن البرنامج الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام.