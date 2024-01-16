الطاقة توضح إجراءاتها المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة

الوكيل الاخباري -

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أوضح مدير وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عبدالحليم العبادي بخصوص الملاحظة الوحيدة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 بخصوص التأخير في طرح العطاءات وإلغاء بعضها وإعادة الطرح.وقال العبادي إنه لم يرد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022 سوى ملاحظة واحدة سجلت خلال جائحة كورونا و تتعلق بالعطاءات في الوزارة، وذلك لعدم ورود عروض كافية للعطائين المذكورين تتناسب مع المواصفة المطلوبة بهدف الوصول لأسعار مناسبة ومواصفة عالية، وتم الرد على الملاحظة بموجب كتب رسمية بتاريخ 8/11/2023، وإنهاء الاستيضاح.وبين أنه فيما يخص اللجان والعطاءات تم التعميم على جميع اللجان في الوزارة بالالتزام بمواعيد محددة لطرح وإنهاء العطاءات، وذلك التزاما بنظام المشتريات الحكومية.وعلل العبادي أن الأسباب التي أدت إلى عدم تسجيل أية مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة يعود إلى الدور الذي تؤديه وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة في الحفاظ على المال العام والتأكد من حسن استخدامه، وسلامة القرارات الإدارية والإجراءات والعمليات التي تحقق الأهداف المرجوة، وإسهامها في إرساء الحاكمية الرشيدة من خلال قيامها بالدور المناط بها كمراقب على جميع أعمال الوزارة من مشاريع ولجان مختلفة، وكذلك إشرافها على العمليات الإدارية والمالية التي تطبق حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، من خلال تقديم تقرير مالي وإداري شهري لوزير الطاقة والثروة المعدنية.وأشار إلى أن جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة تحقق متطلبات الحوكمة في أعمالها من خلال التزامها بالتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية.وأكد العبادي حرص الإدارة العليا ممثلة بالوزير والأمين العام على توجيه الوحدات التنظيمية في الوزارة بتنفيذ ملاحظات وحدة الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذها في التقارير اللاحقة، حيث أظهرت المديريات إلتزاما عاليا وتعاونا في متابعة توجيها وحدة الرقابة.