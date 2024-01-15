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الإثنين، 15-01-2024 09:34 ص

الطاقة والمعادن تستكمل تعزيز منظومة الكشف الإشعاعي في جميع المطارات

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الوكيل الإخباري - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على كافة المنافذ الحدودية في المملكة (البرية والبحرية والجوية) لتعزيز منظومة الوقاية الإشعاعية والأمن النووي، من خلال بوابات كشفٍ إشعاعيٍ حديثة ومتطورة تعمل عليها كوادر مؤهلة ومدربة للاستجابة للحوادث الإشعاعية والنووية، ومزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الثابتة والمتنقلة بمواصفات عالية الدقة، إلى جانب 19 محطة رصد إشعاعي بيئي موزعة في جميع المحافظات لمراقبة نسب الإشعاع والتحقق من عدم تجاوزها الحد المسموح به.

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جاء ذلك، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المطار الدولي المعنية بإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، الهادفة لتعزيز منظومة الكشف الإشعاعي في المطار من خلال تنفيذ مشروع تركيب أجهزة كشف إشعاعي متطورة في مبنى المسافرين داخل المطار بتمويل من الحكومة الكندية بموجب اتفاقية تعزيز قدرات المملكة في مجال الأمن النووي. 

وأضاف السعايدة أن الهيئة من خلال تنفيذ هذا المشروع ستكون قد استكملت تعزيز منظومة الكشف الإشعاعي في جميع المطارات الأردنية، حيث كان مطار الملك حسين الدولي أول مطار في الشرق الأوسط يمتلك هذه المنظومة.

كما أشاد المهندس السعايدة بالدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية لتعزيز منظومة الرقابة الإشعاعية الأردنية، وبيّن أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تم خلالها تزويد المملكة بـ 53 جهاز كشف اشعاعي ثابت لفحص المسافرين والمركبات القادمة والمغادرة لأراضي المملكة وتركيب 20 جهاز كشف إشعاعي للمسافرين والأمتعة كمرحلة أولى في مطار الملكة علياء الدولي/الركاب، كما سيتم منح الهيئة أجهزة كشف إشعاعي محمولة إضافية للتعرف على نوع النظائر المشعة في عمليات الفحص الثانوي للمركبات والمسافرين، علما بأنه تم منح الهيئة 16 محطة للرصد الإشعاعي بالإضافة إلى معدات وأجهزة لإزالة التلوث الإشعاعي وتوفير مختبرين متنقلين لقياس نسب الإشعاع في الجو ضمن المنحة الكندية.

 




 

 


 

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