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الأحد، 14-01-2024 01:28 م

نمو أعداد المسافرين بالمطارات الأردنية 18% بـ2023

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اليوم الأحد، إن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 18 % بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات المملكة الثلاثة ليبلغ 9.53 ملايين مسافر خلال عام 2023 مقارنة مع 8.08 مليون مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 3 % عن عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

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وبين مستو انه بذلك تحقق المطارات الأردنية رقما قياسيا بأعداد المسافرين حيث نفذت من خلال 86 ألف رحلة جوية قامت بها شركات الطيران الوطنية والأجنبية خلال عام 2023 لتربط المملكة ب 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.


ونوه الى انه توزعت أعداد المسافرين على المطارات الثلاثة خلال عام 2023 لتبلغ حصة مطار الملكة علياء الدولي 97 % من إجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر، علما بأن السعة المقعدية التي عرضتها شركات الطيران بلغت 13.2 مليون مقعدا لتبلغ نسبة الامتلاء للطائرات 72 % .

 

وكانت أعلى وجهات السفر قصدها المسافرون من وإلى مطار الملكة علياء الدولي هي المملكة العربية السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 1.2 مليون مسافر ومن ثم الجمهورية التركية بعدد1.1 مليون مسافر وفي المرتبة الرابعة حلت جمهورية مصر العربية بعدد مسافرين 804 آلاف وفي المرتبة الخامسة دولة قطر بعدد مسافرين 466 ألف وتليها الولايات المتحدة الأمريكية ب 438 ألف مسافر قادم ومغادر.


أما بخصوص مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة فقد بلغت أعداد المسافرين 309 آلاف مسافر قادم ومغادر منهم 109 آلاف راكب انتقلوا ما بين عمان والعقبة وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي في المرتبة الأولى للرحلات الدولية بعدد مسافرين 28 ألف راكب ومن ثم 20 ألف مسافر قادم ومغادر من وارسو في بولندا لتحل القاهرة في جمهورية مصر العربية بالمرتبة الثالثة بعدد مسافرين 16.5 ألف و 13.5 ألف راكب انتقلوا ما بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة واحتلت إسطنبول في الجمهورية التركية المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 ألف مسافر، وبلغ أعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني10435 مسافر على متن رحلات طائرات خاصة ذات الحجم الصغير.


هذا وارتفعت نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية بنسبة بلغت 82 % مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء ما يقارب 86 ألف طائرة خلال عام 2023 مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.

 




 

 


 

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