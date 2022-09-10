الطاقة: رفض 6 طلبات تراخيص بمختلف القطاعات من أصل 936 طلباً

الوكيل الإخباري - رفضت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 6 طلبات لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات من أصل 936 طلبا خلال شهر آب الماضي.

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وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، توزعت الطلبات المقبولة، بواقع 405 طلبات في المصادر الطبيعية و318 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي و43 طلبا في الكهرباء والطاقة المتجددة و164 طلبا في النفط ومشتقاته.



وأشارت إلى أن من أبرز الطلبات، 156 طلب رخص تصدير مواد خام و227 طلبا لاستيراد مواد خام و145 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي وطلبان لإقامة محطة محروقات و4 طلبات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال وطلب لاستيراد مادة الفحم البترولي وطلب لإنشاء مستودع لتخزين اسطوانات الغاز البترولي.



كما تلقت الهيئة طلبين لمحطة شحن خاصة وطلبا لمحطة شحن عامة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.



أما الطلبات المفروضة وعددها 6 طلبات فهي 4 طلبات لإقامة محطة محروقات وطلب لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال وطلب لإنشاء مستودع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

