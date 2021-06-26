'الطاقة': 140 ألف دينار كلفة كهرباء كرفانات البحر الميت

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أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن فلس الريف ساهم لإيصال التيار الكهربائي في مجموعة من المرافق خلال مواجهة فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لإنجازاتها لعام 2020، أنه تم إيصال التيار الكهربائي لمخيمات الحجر الصحي في منطقة البحر الميت ومركز حدود العمري، وإيصال التيار الكهربائي للمستشفيات الميدانية وعددها 6 مستشفيات.ولفتت إلى أنه تم الموافقة على تغطية كامل كلفة إيصال التيار الكهرباء إلى مشروع “كرفانات الحجر الصحي” في منطقة البحر الميت / منطقة الكورنيش على حساب فلس الريف، بقيمة تقديرية تبلغ (140.000) دينار.