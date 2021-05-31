الحكومة ترفع اسعار المحروقات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة رئيس اللجنة/ امين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام ، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول وحتى الثلاثين من حزيران المقبل).
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 وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار، وعليه اقرت اللجنة أسعار المشتقات النفطية المحلية. وبموجبها ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيار بمقدار 30 فلسا ليصبح 790 فلس/لتر وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1010 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا ليصبح 580 فلس/لتر، وارتفع سعر مادة الكاز ليصبح 580 فلس/لتر علما بان الحكومة كانت قد قامت بتثبيت سعر مادة الكاز منذ مطلع شهر كانون الأول 2020 وحتى نهاية شهر أيار 2021.
 

وأبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
 وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 68.8 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 64.6 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.

 




 

 


 

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