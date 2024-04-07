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الأحد، 07-04-2024 07:14 ص

الطعاني: يتسنى رؤية هلال شوال بوضوح يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - قال متخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء ورئيس قسم الفيزياء -جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني إن شمس يوم الاثنين  ستغرب الساعة 7:07 مساءً، بينما سيغرب القمر في الساعة 6:55 مساءً، مما يشير إلى غياب الهلال عن الأفق الغربي في ذلك اليوم وفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة.

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وتوقع الطعاني أن يولد هلال شوال الساعة 9:22 مساءً من يوم الاثنين نفسه أما في يوم الثلاثاء، سيظل هلال شوال في السماء لمدة ساعة بعد مغيب الشمس، وسيكون عمره 22 ساعة و46 دقيقة، وسيرتفع بمقدار 14 درجة فوق الأفق الغربي، وسيكون على بُعد زاوي 13 درجة من الشمس، مع نسبة إضاءة تبلغ 1.35%. 


وأكد أنه استناداً إلى هذه المعطيات، سيتسنى رؤية الهلال بوضوح يوم الثلاثاء، سواء بالعين المجردة أو بواسطة الأجهزة الفلكية، مما يعني أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء الموافق لـ 10 نيسان.


 




 

 


 

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