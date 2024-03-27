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الأربعاء، 27-03-2024 02:24 م

بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن احتمالية رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 ممكنة، وأن الهلال سوف يكون واضح في الأفق الغربي للمملكة، ويمكن للمواطنين أن ينظروا إلى جهة الغرب لرؤية الهلال . 

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وبينت الجمعية في بيان لها، أنه مساء الاثنين 8 نيسان فالحسابات الفلكية تؤكد أن "الرؤية مستحيلة" بسبب أن الهلال سيكون "تحت الأفق" بعد غروب الشمس، ولا يوجد هلال ليرصد، حسب جميع المعايير ، وأشهرها معيار عودة. 

 

وأضاف البيان أن الهلال سيكون تحت الأفق متفق عليه عند كل الفلكيين المتخصصين.


وأكدت الجمعية أن الإعلان الرسمي في إعلان تحديد غرة رمضان وغرة شوال والأشهر الهجرية هو من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام ومفتي عام المملكة.  

 




 

 


 

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