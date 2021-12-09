الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية عمر نواف المعايطة، الخميس، تعليق الفعاليات والنشاطات وجميع أشكال التجمعات في الحرم الجامعي، استجابة للتوجيهات الرسمية الخاصة بتطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً. اضافة اعلان





وأوضح المعايطة أن قرار وقف النشاطات يشمل الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ويأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تطبيق سيناريوهات خطة العودة الآمنة للحرم الجامعي والتي تقتضي مراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير الأمن الصحي لأفراد المجتمع الجامعي، مبيناً أن قرار تعليق الفعاليات سيستمر حتى إشعار آخر.

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