الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

الاربعاء المقبل مناقشة "إعلان النوايا" في مجلس النواب

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

هكذا ردت صبا مبارك على الانتقادات بسبب فيلم (أميرة)

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

حجازي: الجائحة تعيق جهود مكافحة الفساد

الخميس، 09-12-2021 12:40 م

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

61b1d8e4d8578


الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية عمر نواف المعايطة، الخميس، تعليق الفعاليات والنشاطات وجميع أشكال التجمعات في الحرم الجامعي، استجابة للتوجيهات الرسمية الخاصة بتطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.اضافة اعلان


وأوضح المعايطة أن قرار وقف النشاطات يشمل الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ويأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تطبيق سيناريوهات خطة العودة الآمنة للحرم الجامعي والتي تقتضي مراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير الأمن الصحي لأفراد المجتمع الجامعي، مبيناً أن قرار تعليق الفعاليات سيستمر حتى إشعار آخر.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
1594586099321

توقيع مذكرة تفاهم بين مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1220216114922184597027

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

0L5A1670 cdd

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

112333

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

اللقاح

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

ملابس

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

أخبار متعلقة
K51aKiDD2xh8Mcfh1hc782f6DAfkNLtpseFoVn7V

أكثر من 65 ألف حالة نشطة مصابة بكورونا في الأردن

image

غبار كثيف على الطريق الصحراوي والأمن يحذّّر

لقاح كورونا 3

البلبيسي: لقاح كورونا قد يصبح موسمياً

61a5d24f63780

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

M63A8352

حقيقة عقد الإمتحانات الجامعية عن بعد بسبب إصابات كورونا

1440x810_cmsv2_32f702ed-a24b-56ce-965d-776b74373dae-5354324

الصحة: أولوية استخراج نتائج فحص PCR لطلبة المدارس