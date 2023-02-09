الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

مركز المحاكاة في "ال البيت": بيان الزلازل للتوعية ولا يخص الأردن مطلقاً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويتأرجح قرب الـ1900 دولار للأوقية

محافظ عجلون يدعو للتعامل بجدية مع تحذيرات لجنة الطوارئ

الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستدعي آخرين من بيت لحم

الطفيلة: ثلوج والطرق الرئيسية سالكة بحذر

الخميس، 09-02-2023 09:32 ص

الطفيلة: ثلوج والطرق الرئيسية سالكة بحذر

اط


الوكيل الاخباري -  أدى تساقط الثلوج والبرد على المرتفعات الجنوبية والشرقية وأجزاء واسعة من قصبة الطفيلة والعيص حتى صباح اليوم الخميس، إلى إغلاق مقاطع الطريق الملوكي الرئيسية بدءا من منطقة أبو بنا وحتى منطقة الرشادية وطريق التصدير، مروراً بالعين البيضاء ولواء بصيرا وغابة الشيخ حمد الجازي، ومثلث القادسية، وجرى فتحها ثانية أمام حركة المرور، وسط دعوات رسمية بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدامها.

اضافة اعلان


وتشهد طرق الطفيلة باتجاه الحسا وبصيرا والقادسية وأبو بنا والعيص حالة من الانجماد والضباب الكثيف ورياح شديدة وانخفاض لدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وفق محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس.


وقال أبو جاموس خلال متابعته الأوضاع الحالية في غرفة العمليات الرئيسية في دار المحافظة، إن طريق بصيرا باتجاه القادسية سالك بحذر جراء ما يشهده بين الحين والآخر من الهطولات الثلجية المتراكمة والضباب الكثيف وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.


ودعا المواطنين الى عدم استخدام طرق القادسية وبصيرا والعين البيضاء باتجاه ازحيقة والعيص إلا للضرورة القصوى، نظرا لتساقط الثلوج وحالة الانجماد والرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة الجنوبية والشرقية من المحافظة.


وأشار إلى ان غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية وفرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات عملت على مدار 24 ساعة الماضية على فتح 80 بالمئة من الطرق الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق المحافظة، فيما تعمل غرف العمليات حالياً على مراقبة أوضاع الطرق في المحافظة وتوجيه الآليات والفرق لفتح باقي الطرق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية المعنية.


وأضاف أبو جاموس، ان الجليد والضباب الكثيف مع استمرارية تساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية وأجزاء من منطقة القادسية والعين البيضاء وبصيرا والعيص، أدى إلى صعوبة الحركة على الطرق لعدة ساعات وكذلك الحال على طريق القادسية / التصدير باتجاه الحسينية والشوبك.


من جهته، أشار مدير مديرية اشغال الطفيلة عمر الحراسيس، الى أن كوادر الأشغال العامة بدأت منذ تساقط الثلوج بفتح الطريق الملوكي وإزالة الثلوج المتراكمة، مؤكدا أن الطريق بدءاً من منطقة العين وحتى منطقة الرشادية سالكة حاليا ويحذر شديد نتيجة حالة الانجماد والضباب الكثيف الذي يلف المنطقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

نقابة تجار ومنتجي الأثاث تطلق حملة لإغاثة المنكوبين في سوريا

غ

محافظ عجلون يدعو للتعامل بجدية مع تحذيرات لجنة الطوارئ

WhatsApp Image 2023-02-08 at 12.19.22 PM

الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

22023483423967322414

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة ولا يوجد اي اعاقات

1220222094452901433849

دهس شخص قبل دوار المدينة الطبية في عمّان

153322

مطالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض وتأجيل الأقساط عليهم

أخبار متعلقة
63e3cd813ff36

نثر ملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

328163984_558350076351091_6089726216134158292_n

مديرية الأمن العام تحذر من تشكل الصقيع وخطر الانزلاق

329503035_919214676011917_561387217570557597_n

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

1611922392447

الطفيلة: تساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية

1202329173844138895367

ختام برنامج نادي جسور التعلم بالطفيلة

الامن

الأمن يكشف غموض مقتل شقيقين في الطفيلة قبل أيّام