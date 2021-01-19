العايد للوكيل : قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ صباح الغد

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد للوكيل الاخباري ان هناك جملة من القرارات الحكومية التي تم اتخاذها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء .

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وكان العايد قد اعلن في مؤتمر صحفي عن عدة قرارات هامة منها ايقاف العمل بمنصة visit jordan المخصصة للقدوم الى المملكة عبر الجو اضافة الى الاكتفاء بفحص لكورونا قبل قدوم المملكة بـ 72 ساعة واجراء فحص لكورونا داخل المطار لحظة الوصول .

كما اقرت الحكومة اعفاء الاطفال من اجراء فحص كورونا داخل المطار والغاء العزل المنزلي بعد الوصول الى المملكة وزيادة عدد الرحلات الجوية لتعود الى وضعها الطبيعي وبالطاقة الاستيعابية الكاملة .

كما اقرت الحكومة زيادة اعداد القادمين عبر معبر جسر الملك حسين ومعبر حدود المدورة الى 300 شخص يوميا بدلا من 150 شخصا .

وعلى ان يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من صباح غد الاربعاء .



