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الإثنين، 07-08-2023 08:36 م

العبدلي يستضيف مهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة

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الوكيل الاخباري - يستضيف بوليفارد العبدلي فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي "2023– أول فيلم" في دورته الرابعة، التي تعقد تحت شعار "بدايات وحكايات" خلال الفترة ما بين 15-22 من الشهر الحالي.

وتأتي هذه الاستضافة لتعزيز مكانة العبدلي كمساحة تحتضن الفن وتحتفي بألوانه وتدعم انتشاره وتطوره، من خلال دعمه المستمر لمهرجان عمّان السينمائي الدولي، حيث ستعرض العديد من عروض وأنشطة المهرجان على مسارح دور سينما السيارات، والتي جهزت خصيصاً لهذه الغاية.

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