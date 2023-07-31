الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بالزرقاء

الأمن السيبراني: 125 حادث تجسس في الربع الأول من العام الحالي

الاردن يدين التفجير الذي وقع في باكستان

الأرصاد: تموز 2023 يحتل الترتيب الثالث خلال 100 عام بارتفاع درجات الحرارة

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق2 - صور

الإثنين، 31-07-2023 04:22 م

رئيس الأركان يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

63826413695867662011


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الاثنين، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية معالي الشيخ اللواء الركن أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري الإماراتي في عمّان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c7bcb48e8b1

إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد المنطقة الصناعية بالعقبة

358146105_617488710514668_2977039767210259768_n

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

72023291408252529891

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

1690809648146

الخلايلة يفتتح مسجد المرحوم عادل القاسم في المفرق

5202399599384950749

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

720233112754951668197

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

أخبار متعلقة
1690393478222

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفيرة البريطانية

720232019558269247172

تقرير صادم يكشف عدد المقترضات في الأردن

2014312154RN198

152 ألف دينار لتأهيل شارع الأردن

720231793955393447170

السير: ضبط طفل 11 عاما يقود مركبة في عمّان

القضاء-التركي

تعرف على عقوبة قاتل عامل محطة الوقود في عمّان

63825818341078885344

الجيش يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا - صور