وزير الداخلية: 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018

الوكيل الإخباري - منح الأردن 400 مستثمر الجنسية الأردنية منذ 2018 حتى تاريخه، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.

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وقال الفراية الثلاثاء، خلال لقائه مع مستثمرين أردنيين وأجانب لبحث بعض القضايا في غرفة صناعة عمّان، إنّ الأردن منح منذ أيلول 2021 حتى الآن الجنسية الأردنية لـ184 مستثمرا.



وأضاف أن الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار تعدلت كل قواعدها، حيث تم فتح مجالات عدة لها وخفض الأردن الشروط؛ كما تراجع باستمرار.



وأشار، إلى أنه تم تسهيل الإقامة والحصول على جواز السفر المؤقت.



وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول 2018، وأجري عليها تعديلات عدة.

وتوزعت الاستثمارات على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.



وحصل آخرون أيضا على الجنسية عن طريق إيداع وديعة لدى البنك المركزي الأردني.



ووافق مجلس الوزراء في آذار 2022، على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة الفنية المتضمنة آليات وأسس تطبيق هذا القرار.