الأحد 04-06-2023
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السبت، 03-06-2023 11:59 م

العثور على شخص متوفياً داخل منزله في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الاجهزة الامنية على جثة شخص سبعيني متوفيا داخل منزله في ضاحية مكة بمحافظة الزرقاء 

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم طلب المدعي العام والطب الشرعي للكشف على الجثة وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادثه . 

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