العجارمة : قرار وزير الداخلية سليم قانونيا

الوكيل الاخباري - علق رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة على قرار وزير الداخلية مازن الفراية القاضي بإلغاء ما صدر عن محافظ العاصمة ياسر العدوان حول وقف وإلغاء الحفلات الغنائية في عمان.



وقال العجارمة في منشور له على "الفيسبوك" :" أمر الدفاع هو قرار إداري تنظيمي لا يعدله الا من أصدره او اي سلطة اخرى اعلى منه ، وعليه ما صدر عن وزير الداخلية ( بخصوص الحفلات ) هو سليم من الناحية القانونية ولا تثريب عليه بهذا الشأن" .

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