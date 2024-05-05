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الأحد، 05-05-2024 06:27 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

مطر4


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة بحيث يكون الطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية نشطة السرعة ويميل الطقس تدريجيا للبرودة مع ساعات المساء مع إثارة للغبار والأتربة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية. 

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن سرعة الرياح، ستضعف ويسود طقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة  لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات  في ساعات الليل المتأخرة في المناطق المتوقع أن تشهد هطول مطري.
كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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