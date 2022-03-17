العجارمة: معركة الكرامة مناسبة وطنية تجسد بطولة نشامى الجيش العربي

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية تربية لواء القصر في مدرسة الربة الثانوية للبنات اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة.

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وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة خلال رعايته الحفل، إن ذكرى معركة الكرامة مناسبة وطنية تجسد الكثير من العمليات البطولية الاستشهادية، وأثبت خلالها نشامى الجيش الأردني بأن الحق الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.



وأشار العجارمة بحضور محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، ورؤساء مجالس التطوير التربوي في اللواء، وعدد من أبناء المجتمع المحلي، إلى أن معركة الكرامة هي رأس المال، وكوفية الرجال، ومنتهى الأماني والآمال وحين نذكر الكرامة نذكر الأردن والأردنيين، وحين نتغنى بالكرامة يرتعش القلب بين الأضلاع.



وأشاد بمواقف أهالي الكرك الذين طاولت جباههم الجبال فما يمتلكونه من عراقة يذكرنا بالرعيل الأول، الذي انطلق من صفوف مدرسة الكرك، من أجل البناء والنهضة التي كانت وما تزال نواة معرفة وجذوة نور.



وقال مدير التربية والتعليم للواء القصر الدكتور عبد الحي القرالة، إن "الخيول الأصايل التي حمحمت على رؤوس الأشهاد والأيادي التي عانقت زناد البنادق هي الكرامة التي سطرت تاريخا من الأكاليل، فأصبحت حكاية التعاليل، يرويها جيل إلى جيل فيتحدثوا عن ذلك الجندي العتيد، الذي رفض أن نكون نحن العبيد ولم تكن تلك البنادق تتكئ على الأحداق، بل كان للسلاح رفاق، وكانوا للبيت العَمد والرواق، فوضعونا على أهداب المقدمة، نلتقي على حب الوطن والقيادة الهاشمية التي كانت في الطليعة فارتقت بكرامة الأردنيين الى ما يليق بالوطن".



وفي نهاية الاحتفال التقى العجارمة برؤساء مجالس التطوير التربوي من مختلف أنحاء اللواء والذين طالبوا بصيانة عامة لبعض المدارس في قرى العمرو ولواء فقوع، مشيدين بالاستجابة لبعض المطالب والمتمثلة في الموافقة على صرف مبلغ 500 دينار لعدد من المدارس لغايات دعم الخدمات العامة فيها، بالإضافة إلى إعلان العجارمة صرف 15 ألف دينار لصيانة مسرح في مدرسة المغير الأساسية المختلطة الواقعة في قرى العمرو شمالي لواء القصر.



