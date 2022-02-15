الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 03:56 م

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - أظهر الإيجاز الحكومي اليومي لإصابات ووفيات كورونا في الأردن، ارتفاعاً في نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في إقليمي الشمال والوسط.

 

وبين الإيجاز الحكومي أن نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في إقليم الوسط اقتربت من النصف، حيث أظهرت البيانات إشغال 48% منها بمرضى كورونا، فيما بلغت إشغال هذه الأسرّة في إقليم الشمال 43%، أما في إقليم الجنوب وهو الأقل في نسبة الإشغال فقد بلغت نسبته 19%.

 

وأظهر الإيجاز إشغال 29% من أسرّة العزل في إقليم الشمال، و30% في إقليم الوسط، و18% في إقليم الجنوب، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 19% في الشمال، و23% في الوسط، و10% في الجنوب.

 

كما أظهرت البيانات تسجيل 7866 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة عمّان لوحدها، فيما سجلت اربد المركز الثاني ب3017 إصابة تلتها الزرقاء بـ 2368 ثم البلقاء ب1057 إصابة بكورونا سجلت الثلاثاء.

 

وبلغ مجموع إصابات كورونا التراكمي في الأردن منذ بدء الجائحة 1.508.950 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13554 وفاة.

 

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